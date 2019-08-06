В Ачинске отменен режим ЧС

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Режим ЧС, введенный 5 августа в Ачинске Красноярского края после взрывов и пожара в воинской части, отменен. Об этом сообщает ТАСС.

"Военные сократили опасную зону от эпицентра ЧП в Каменке до 7 км. Угрозы жизни и здоровью для жителей Ачинска больше нет, горожане могут возвращаться в свои дома", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что из ряда ближайших к складу районов Ачинска были эвакуированы около 11 тыс. человек.

Возгорание хранилища пороховых зарядов с артиллерийским боеприпасам и последовавшие за ним взрывы произошли 5 августа на территории одного из складов воинской части в Ачинском районе на западе Красноярского края. Взрывы прекратились лишь к утру 6 августа, затем пожар был ликвидирован. Число пострадавших при инциденте, по данным медиков, возросло до 13, один человек погиб. По факту взрывов на военном складе возбуждено уголовное дело. Причиной ЧП, по предварительной версии, стал человеческий фактор.-0-