В Аддис-Абебе задержали почти 800 человек за связи с мятежниками из Тыграя

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В столице Эфиопии Аддис-Абебе полиция арестовала 796 человек, которых подозревают в сговоре с целью проведения терактов и создания беспорядков в различных районах города по заданию лидеров Народного фронта освобождения Тыграя (НФОТ). Сообщение руководства столичной полиции передает ТАСС.

"Структуры, связанные с верхушкой НФОТ, использовали социальные сети, чтобы мобилизовать своих сторонников в Аддис-Абебе, - цитирует представителя полиции эфиопский телеканал Fana. - Указанные лица были выявлены и задержаны, чтобы не допустить реализации террористических планов".

Операция полиции началась 4 ноября, прошли обыски в домах и квартирах арестованных. Изъято много огнестрельного оружия, документов и 202 формы сотрудников подразделений служб безопасности Эфиопии.

Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед распорядился 4 ноября начать военную операцию на севере страны против отрядов НФОТ, которые накануне напали на объекты Северного командования, убили оставшихся верными федеральному правительству военных и захватили тяжелое вооружение. Правительственные силы начали операцию с освобождения западных районов Тыграя от отрядов НФОТ, они продвигаются с севера и юга к столице штата - Мэкэле, расположенной на юго-востоке Тыграя.

Правительство Эфиопии дало 22 ноября руководству и отрядам НФОТ 72 часа, чтобы сложить оружие и прекратить сопротивление федеральным силам. Объявляя об ультиматуме, Абий Ахмед подчеркнул, что "это последний шанс". В случае отказа со стороны НФОТ выполнить требования Аддис-Абебы начнется штурм Мэкэле, в том числе с помощью тяжелого вооружения.-0-