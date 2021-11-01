В аэропорт Сиднея прибыл первый за 590 дней международный рейс

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Австралия сегодня начала программу восстановления авиасообщения. В аэропорт Сиднея прилетел первый за 590 дней регулярный международный пассажирский рейс. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу авиакомпании Qantas.

"Рейс QF12 из Лос-Анджелеса приземлился в Сиднее в 06.00 по местному времени. Прибывшие этим рейсом пассажиры стали первыми более чем за 1,5 года, кому не нужно отправляться в карантин или соблюдать какие-либо другие санитарные ограничения", - сообщили в пресс-службе, отметив, что все пассажиры, прилетевшие рейсом, были полностью вакцинированы.

В Qantas добавили, что рейс, прибывший из США, обратный вылет которого запланирован на 18.30, стал первым международным рейсом авиакомпании с 24 марта 2020 года, когда границы Австралии были закрыты по распоряжению правительства.

Генеральный директор Qantas Group Алан Джойс отметил, что авиаперевозки возобновились раньше запланированного благодаря активному участию австралийцев в национальной программе вакцинации. "Федеральное правительство и власти штатов Новый Южный Уэльс и Виктория открыли границы Австралии и отменили карантинные требования для полностью вакцинированных путешественников, и мы рады приветствовать всех, кто поднялся на борт", - сказал Алан Джойс.

По решению правительства границы Австралии были закрыты 24 марта 2020 года, иностранцам въезд в страну был полностью запрещен. Граждане Австралии могли вернуться домой, но число репатриантов было ограничено до 3,5 тыс. в неделю, и все они должны были после прилета провести двухнедельный карантин в одном из государственных изоляторов. С 1 ноября страна открыла границы для полностью вакцинированных австралийцев и их ближайших родственников. Гражданам иностранных государств въезд на территорию Австралии по-прежнему запрещен.-0-