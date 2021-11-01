В аэропорт Сиднея прибыл первый за 590 дней международный рейс

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Понедельник, 1 ноября 2021
Минск Ясно +10°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
13:32 Именную аудиторию ученого-лингвиста Дениса Половцева открыли в БГУ Общество
13:25 В России интернет-компании за год оштрафовали на 187 млн рублей за отказ удалить запрещенный контент Технологии
13:24 Православные праздники в ноябре 2021 года Общество
13:23 Евро на торгах 1 ноября подешевел, доллар и российский рубль подорожали Экономика
13:17 Тактико-специальные учения МЧС пройдут в Дзержинском и Борисовском районах 5-12 ноября Общество
13:17 Лавров назвал истерикой заявления из ЕС о связи Минска и Москвы с приграничным кризисом Политика
13:11 "Гомельоблтопливо" на треть увеличило реализацию населению дров и на 40,6% торфобрикета Регионы
13:06 По каналам Амстердама начало курсировать первое беспилотное такси Технологии
13:01 Шпаковский: у пограничных служб Польши карательные методы работы Общество
12:59 Возможности отдыха вместе с домашними питомцами в белорусских санаториях будут расширяться Общество
12:57 Основными темами форума #GBCregions в Гродно станут цифровые решения в здравоохранении и образовании Регионы
12:55 Среди пострадавших от отравления в Хургаде двое несовершеннолетних граждан Беларуси Происшествия
12:53 В Беларуси убрано более 95% площадей кукурузы Экономика
12:53 Летом в белорусских здравницах было зарегистрировано только 58 случаев COVID-19 Общество
12:51 Около 99 тыс. иностранцев оздоровились в Беларуси в январе-сентябре Общество
12:50 ТОП-5 мероприятий с 1 по 5 ноября: как нескучно провести будние дни Калейдоскоп
12:23 В Беларуси стартовала акция МЧС "Не прожигай свою жизнь" Общество
12:15 Замок, технопарк и памятник земляку: в Гродно готовят к открытию несколько значимых объектов Регионы
12:14 Две жительницы Минской области установили программу удаленного доступа и потеряли Br5 тыс. Происшествия
12:06 Капсулу с землей с мест захоронения ветеранов-дорожников заложили в крипту Всехсвятского храма Регионы
12:01 Фото природы и городов Страны восходящего солнца: выставка о Японии откроется в Витебске Культура
12:01 ИНТЕРВЬЮ: Каков спрос на услуги санаториев в ковидное время Общество
11:59 Более 37% жителей Могилевской области получили прививку от COVID-19 Регионы
11:53 В России за сутки зафиксировали 40 402 заразившихся COVID-19 В мире
11:50 Депутат Верховной рады обвинил Литву и Молдову в предательстве Украины В мире
11:50 Синоптики прогнозируют на этой неделе дождливую погоду Общество
11:49 Брестская облбольница возобновляет плановую кардиохирургическую помощь Регионы
11:41 До +12°С ожидается в Беларуси 2 ноября Общество
11:40 Более 870 пустующих домов снесли на селе в Гомельской области в январе-сентябре Регионы
11:36 В Солигорском районе автомобиль съехал в кювет и опрокинулся: погиб водитель Происшествия
Все новости
Все новости
В мире
01 ноября 2021, 10:44

В аэропорт Сиднея прибыл первый за 590 дней международный рейс

Фото skynews.com.au
Фото skynews.com.au

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Австралия сегодня начала программу восстановления авиасообщения. В аэропорт Сиднея прилетел первый за 590 дней регулярный международный пассажирский рейс. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу авиакомпании Qantas.

"Рейс QF12 из Лос-Анджелеса приземлился в Сиднее в 06.00 по местному времени. Прибывшие этим рейсом пассажиры стали первыми более чем за 1,5 года, кому не нужно отправляться в карантин или соблюдать какие-либо другие санитарные ограничения", - сообщили в пресс-службе, отметив, что все пассажиры, прилетевшие рейсом, были полностью вакцинированы.

В Qantas добавили, что рейс, прибывший из США, обратный вылет которого запланирован на 18.30, стал первым международным рейсом авиакомпании с 24 марта 2020 года, когда границы Австралии были закрыты по распоряжению правительства.

Генеральный директор Qantas Group Алан Джойс отметил, что авиаперевозки возобновились раньше запланированного благодаря активному участию австралийцев в национальной программе вакцинации. "Федеральное правительство и власти штатов Новый Южный Уэльс и Виктория открыли границы Австралии и отменили карантинные требования для полностью вакцинированных путешественников, и мы рады приветствовать всех, кто поднялся на борт", - сказал Алан Джойс.

По решению правительства границы Австралии были закрыты 24 марта 2020 года, иностранцам въезд в страну был полностью запрещен. Граждане Австралии могли вернуться домой, но число репатриантов было ограничено до 3,5 тыс. в неделю, и все они должны были после прилета провести двухнедельный карантин в одном из государственных изоляторов. С 1 ноября страна открыла границы для полностью вакцинированных австралийцев и их ближайших родственников. Гражданам иностранных государств въезд на территорию Австралии по-прежнему запрещен.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
авиарейсы Австралия
Новости рубрики В мире
Фото из архива В России за сутки зафиксировали 40 402 заразившихся COVID-19
Фото НСН Депутат Верховной рады обвинил Литву и Молдову в предательстве Украины
Фото из архива Украина задыхается: в больницах острый дефицит медицинского кислорода, но власти проблемы не видят
Фото ЮНИСЕФ ВМО: последние семь лет стали самыми теплыми в истории
Фото из архива Цена газа в Европе выросла на 11% на фоне остановки прокачки по трубопроводу Ямал-Европа
Фото из архива Цена на электроэнергию в Украине повысилась на 25%
Главное
Фото из архива Три поездки за неделю. Чем занимался Лукашенко в Лиде и почему поехал в Добруш и Устье
В Беларуси убрано более 95% площадей кукурузы
ИНТЕРВЬЮ: Каков спрос на услуги санаториев в ковидное время
Выгодная АКЦИЯ на ГОТОВЫЕ ДОМА в Minsk World! СКИДКА до 200 евро за м² ! Не упустите свой шанс!
Топ-новости
Антонио Фаллико о санкциях, миграции, войне вакцин и желании видеть белорусский бизнес на форуме в Вероне
Щекин: Союзное государство для всего мира стало геополитическим феноменом в своей успешности
Миротворческое учение ОДКБ пройдет на территории России 8-12 ноября
Среди пострадавших от отравления в Хургаде двое несовершеннолетних граждан Беларуси
Брестская облбольница возобновляет плановую кардиохирургическую помощь
Возможности отдыха вместе с домашними питомцами в белорусских санаториях будут расширяться
Шпаковский: у пограничных служб Польши карательные методы работы
Мининформ ограничил доступ к копиям пяти интернет-ресурсов
Лавров назвал истерикой заявления из ЕС о связи Минска и Москвы с приграничным кризисом
В Беларуси стартовала акция МЧС "Не прожигай свою жизнь"
Православные праздники в ноябре 2021 года
Синоптики прогнозируют на этой неделе дождливую погоду
ДОСЬЕ: К 100-летнему юбилею БГМУ
Замок, технопарк и памятник земляку: в Гродно готовят к открытию несколько значимых объектов
В пяти районах Беларуси запретили посещать леса
Реклама
С нами интереснее
курсы курсы
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
погода погода
Темы Все темы
Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Специальный репортаж Проект "Сделано на Минщине. Опыт лучших" Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Лучшие фото БЕЛТА Год народного единства
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.