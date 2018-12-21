В аэропортах Германии объявлена угроза теракта

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В 14 аэропортах Германии объявлена угроза теракта. Это крупнейшие аэропорты Франкфурта-на-Майне, Мюнхена Берлина, Гамбурга и Лейпцига, сообщает газета Merkur.
Правоохранители разыскивают четырех подозреваемых в терроризме. Преступники планировали атаку на один из аэропортов Германии. Ранее полиция земли Баден-Вюртемберг обыскала квартиры подозреваемых. В рамках расследования были задержаны три человека.-0-
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