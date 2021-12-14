В аэропортах Москвы из-за снегопада задержали или отменили более 30 рейсов

14 декабря, Минск, /Корр. БЕЛТА/. Более 30 рейсов сегодня утром задержаны или отменены в трех московских аэропортах - Внуково, Домодедово и Шереметьево - на фоне снегопада. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на данные сервиса "Яндекс.Расписание". Так, во Внуково пять рейсов задержаны, в Домодедово девять рейсов задержаны, в Шереметьево пять рейсов задержаны, 16 отменены. Утром во вторник в Москве выпало 20% месячной нормы осадков. Такого снегопада в этот день в Москве не было 28 лет, сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!