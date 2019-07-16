В аэропорту Барселоны арестовали мужчину, пытавшегося провезти наркотики под париком

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В аэропорту Барселоны полиция арестовала колумбийца, пытавшегося провезти полкилограмма кокаина под париком, сообщает The Guardian .

Полицейские обратили внимание, что пассажир, прилетевший рейсом из Боготы, вел себя крайне нервно. Однако больше всего их внимание привлек парик мужчины, в частности его высота.

Полицейские попросили колумбийца снять парик. Оказалось, что к голове мужчины приклеен пакет, в котором находилось 503 г кокаина. Незадачливый контрабандист был арестован.-0-