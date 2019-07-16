В аэропорту Барселоны арестовали мужчину, пытавшегося провезти наркотики под париком

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В аэропорту Барселоны полиция арестовала колумбийца, пытавшегося провезти полкилограмма кокаина под париком, сообщает
Полицейские обратили внимание, что пассажир, прилетевший рейсом из Боготы, вел себя крайне нервно. Однако больше всего их внимание привлек парик мужчины, в частности его высота.
Полицейские попросили колумбийца снять парик. Оказалось, что к голове мужчины приклеен пакет, в котором находилось 503 г кокаина. Незадачливый контрабандист был арестован.-0-
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