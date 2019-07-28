В аэропорту Барселоны отменили 62 рейса

28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В аэропорту Эль-Прат отменяют и задерживают рейсы из-за дождя и в связи с забастовками сотрудников авиакомпании Iberia, сообщает
Забастовка привела к отмене 27 июля 62 рейсов. К этому добавился ливень, который на полчаса парализовал воздушную гавань.
Два рейса направили в соседние аэропорты. Работа аэропорта была полностью восстановлена через час, но вылет многих рейсов был отложен.
Компания Aena предполагает, что забастовка продолжится. Из-за этого, возможно, будут отменены 73 рейса.
Всего в наземных службах аэропорта работают около трех тысяч сотрудников Iberia. Руководству авиакомпании не удалось договориться с профсоюзами, которые требуют внести изменения в контракты и увеличить количество персонала из-за высокой нагрузки.-0-
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