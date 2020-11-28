В аэропорту Буэнос-Айреса установят памятник Диего Марадоне

28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Компания Aeropuertos Argentina 2000, которая управляет главным международным аэропортом Буэнос-Айреса, собирается установить памятник Диего Марадоне на территории воздушной гавани. Такое обещание дал владелец аэропорта - аргентинский бизнесмен Эдуардо Эрнекян - в некрологе, опубликованном в газете La Nación.

Предположительно, проект будет представлять собой серию 3D-изображений, запечатлевших Марадону в дни его славы. Открытие монумента возможно уже в следующем месяце, сообщает газета Clarín.

Диего Марадона умер в 25 ноября в возрасте 60 лет. По предварительным данным, это произошло из-за острой сердечной недостаточности. После завтрака бывший футболист сказал, что "чувствует себя плохо", и ушел в свою комнату. На дом была вызвана скорая помощь, однако когда врачи прибыли на место, у Марадоны уже остановилось сердце.-0-