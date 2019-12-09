В аэропорту Чикаго умер рэпер Juice WRLD

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американский рэпер Juice WRLD (настоящее имя Джаред Хиггинс), умер в Чикаго (штат Иллинойс) на 22-м году жизни. Об этом сообщил портал TMZ со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По данным портала, рэперу стало плохо в чикагском аэропорту Мидуэй, он был доставлен в больницу, но спасти его не удалось. Причина смерти Хиггинса не сообщается.

В мае 2018 года исполнитель получил премию Billboard Music Awards в номинации "Лучший новый артист".-0-