В аэропорту Доминиканы при посадке разбился самолет, погибли 9 человек

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16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере девять человек погибли при крушении легкомоторного самолета 15 декабря в международном аэропорту столицы Доминиканской Республики Санто-Доминго, сообщает местная газета Diario Libre.
По ее данным, погибли пассажиры и члены экипажа. Среди них двое несовершеннолетних: 4-летний мальчик и 13-летний подросток.
Как сообщил заместитель директора пожарной службы, самолет разбился при попытке приземлиться на одной из взлетно-посадочных полос в международном аэропорту Лас-Америкас из-за обнаружения технических неполадок на борту. Причины инцидента расследуются.-0-