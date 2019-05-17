В аэропорту Дубая упал одномоторный самолет, погибли 4 человека

17 мая, Дубай /БЕЛТА - WAM/. Вблизи международного аэропорта Дубая 16 мая разбился одномоторный самолет DA42. Находившиеся на борту 4 человека погибли, сообщает Управление гражданской авиации ОАЭ.
Борт, на котором находились 3 гражданина Великобритании и один южноафриканец, выполнял исследовательский полет с целью калибровки наземных навигационных систем.
В настоящее время аэропорт Дубая после небольшой задержки возобновил работу в обычном режиме. Проводится расследование инцидента.-0-
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