В аэропорту Хабаровска у самолета загорелся двигатель

8 ноября, Минск /БЕЛТА - ТАСС/. У самолета Embraer-190, который готовился к вылету из Хабаровска в Магадан, загорелся двигатель, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Дальневосточной транспортной прокуратуры.

"Сегодня при подготовке к вылету по маршруту Хабаровск - Магадан воздушного судна Embraer-190 (ООО "Авиакомпания "Икар") во время запуска двигателей произошло возгорание одного из них. Пожар локализован силами аэропортовых служб. Находившиеся на борту 18 пассажиров и 5 членов экипажа эвакуированы, никто не пострадал", - проинформировали в пресс-службе.

Как сообщили в аэропорту, пассажиры вылетели в Магадан рейсом авиакомпании "Аврора".

Прокуратура с привлечением контролирующих органов начала проверку исполнения требований законодательства о безопасности полетов.-0-