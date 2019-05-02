В аэропорту и на вокзале Харькова взрывчатку не нашли

2 мая, Киев /БЕЛТА - УКРИНФОРМ/. Стражи порядка в Харькове обследовали аэропорт и железнодорожный вокзал, взрывных устройств или опасных веществ не обнаружили. Об этом сообщает полиция Харьковской области.

"Полицейские провели тщательный осмотр указанных объектов. В ходе проверки специалисты обследовали 56 тыс. 600 кв.м помещений и прилегающей территории, эвакуировали 800 граждан. Никаких взрывчатых веществ не обнаружили", - говорится в сообщении.

Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.

Информация о закладке взрывчатки в харьковском аэропорту и на железнодорожном вокзале поступила в полицию 2 мая, около 10.15 по местному времени.

С 21 апреля 2019 года в Харькове из-за сообщений о минировании было проверено более 50 объектов - от международного аэропорта Харьков до 5-звездочной гостиницы "Харьков Палас" возле площади Свободы, а также 10 гостиниц, 3 заводов, ряда торгово-развлекательных центров и учебных заведений - вузов и школ. Полиция также получила сообщение о "минировании" церкви, которое тоже оказалось ложным.-0-