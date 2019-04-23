В аэропорту Киева ищут взрывчатку

23 апреля, Киев /БЕЛТА - УКРИНФОРМ/. Правоохранители проверяют сообщение о минировании аэропорта Киева имени Игоря Сикорского (Жуляны). Об этом сообщил представитель Нацполиции Ярослав Тракало.
"На место направлены наряды взрывотехников, кинологов, наряды полиции. Эвакуировано около тысячи граждан. Проводим осмотр аэропорта и прилегающей территории", - отметил Ярослав Тракало.
В полиции призывают пассажиров отнестись с пониманием к работе полиции, действия которой направлены на обеспечение безопасности.-0-
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