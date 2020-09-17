В аэропорту китайского Уханя приземлился первый за 7 месяцев международный рейс

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В аэропорту китайского города Ухань, наиболее пострадавшем от коронавируса, впервые за 7 месяцев приземлился международный рейс, сообщает китайский телеканал CGTN.

Рейс, выполняемый южнокорейской авиакомпанией T'way, приземлился в международном аэропорту "Тяньхэ". Все 60 пассажиров рейса были направлены в специальные гостиницы для прохождения 14-дневного карантина.

На данный момент международный аэропорт Уханя возобновил авиасообщение с Республикой Кореей, а также полеты по 73 внутренним направлениям.

По данным Hubei Airports Group, в уханьском аэропорту, который был закрыт после того, как власти зафиксировали первые случаи заболевания COVID-19, количество внутренних рейсов и пассажиров вернулось к уровню 2019 года. Возобновлены также девять регулярных международных грузовых маршрутов. Ожидается, что в ближайшее время будут открыты грузовые перевозки из Уханя в Амстердам через Лондон, а также в Дакку и Дели.-0-