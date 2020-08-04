В аэропорту ливийского города Мисурата вспыхнул сильный пожар

4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сильный пожар вспыхнул в одном из пассажирских терминалов ливийского города Мисурата, расположенного в 200 км восточнее Триполи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на новостной портал Akhbar Libya 24.

Прибывшим пожарным бригадам к настоящему времени удалось потушить огонь. На портале отметили, что одна из версий возгорания - поджог. В частности, утверждается, что это могли сделать недовольные тем, что аэропорт, который является одним из главных транспортных узлов для рейсов из-за рубежа на западе страны, стал источником вспышки коронавируса в городе в последние дни. Однако официального подтверждения этой информации пока не поступало.

В администрации аэропорта отметили, что причины пожара на данный момент не установлены. Не сообщается также о пострадавших и размерах материального ущерба.

Ранее муниципалитет Мисураты объявил чрезвычайное положение в связи с резким увеличением с конца июля числа подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом среди городского населения. Запрещены все общественные мероприятия, массовые скопления людей, большинству персонала местных компаний и предприятий рекомендовано не выходить на рабочие места, ограничен въезд и выезд граждан из города.-0-