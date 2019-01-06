В аэропорту Львова самолет выкатился за границы взлетно-посадочной полосы

6 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Самолет авиакомпании Turkish Airlines, следовавший по рейсу Львов – Стамбул, во время взлета выкатился за пределы взлетной полосы львовского аэропорта. Об этом 6 января сообщает региональный новостной ресурс Varta1.
"Сегодня около 10:00 [11:00 по белорусскому времени] в Международном аэропорту "Львов" имени Даниила Галицкого самолет Turkish Airlines сообщением "Львов - Стамбул" во время взлета выкатился за взлетную полосу. В самолете находилось 58 взрослых пассажиров и один ребенок. Повреждений в самолете нет. Пассажиров эвакуировали", - говорится в сообщении.-0-
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