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В аэропорту Нью-Мексико прогремел взрыв — есть пострадавшие

В мире 05.06.2019 | 23:05

5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Взрыв произошел в международном аэропорту города Розуэлл (штат Нью-Мексико). На данный момент нет информации о жертвах, сообщает телеканал CBS.

В результате взрыва, прогремевшего в аэропорту пострадали несколько человек. Полиция штата в своем Twitter-аккаунте сообщила, что сотрудники правоохранительных органов уже прибыли на место происшествия. Взрыв мог произойти в ходе подготовки пожарных к запуску фейерверков.-0-

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Теги
взрывы, США, травматизм
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Павел Лис,
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