В аэропорту Нью-Мексико прогремел взрыв — есть пострадавшие

5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Взрыв произошел в международном аэропорту города Розуэлл (штат Нью-Мексико). На данный момент нет информации о жертвах, сообщает телеканал CBS .

В результате взрыва, прогремевшего в аэропорту пострадали несколько человек. Полиция штата в своем Twitter-аккаунте сообщила, что сотрудники правоохранительных органов уже прибыли на место происшествия. Взрыв мог произойти в ходе подготовки пожарных к запуску фейерверков.-0-