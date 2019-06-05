В аэропорту Нью-Мексико прогремел взрыв — есть пострадавшие

5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Взрыв произошел в международном аэропорту города Розуэлл (штат Нью-Мексико). На данный момент нет информации о жертвах, сообщает телеканал
В результате взрыва, прогремевшего в аэропорту пострадали несколько человек. Полиция штата в своем Twitter-аккаунте сообщила, что сотрудники правоохранительных органов уже прибыли на место происшествия. Взрыв мог произойти в ходе подготовки пожарных к запуску фейерверков.-0-
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