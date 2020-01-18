18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В аэропорту Новосибирска перед взлетом у самолета загорелся двигатель. Такая информация размещена на сайте Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, сообщает БЕЛТА.

Инцидент произошел сегодня около 1.00 по местному времени в аэропорту Толмачево. При запуске двигателя воздушного судна авиакомпании "Сибирь", планировавшего вылет по маршруту Новосибирск-Камрань, произошло воспламенение двигателя. В этой связи командир воздушного судна прервал запуск, применил систему пожаротушения, в результате чего возгорание было ликвидировано.

На борту находились 180 пассажиров, которым во время ожидания резервного судна были предоставлены гостиница и питание. Проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.-0-