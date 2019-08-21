В аэропорту Сан-Франциско запретили продавать воду в пластиковых бутылках

21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В международном аэропорту Сан-Франциско (США) с 20 августа запрещено продавать воду в пластиковых бутылках, сообщается на официальной странице аэропорта в Twitter.
"В среднем около 9 тыс. бутылок с водой покупается ежедневно в аэропорту Сан-Франциско, и мы хотим сделать все от нас зависящее, чтобы сократить эти масштабы. Начиная с сегодняшнего дня мы отказываемся от продажи воды в одноразовых пластиковых бутылках", - говорится в заявлении.
По новым правилам пластиковые бутылки с водой запрещено продавать в ресторанах, кафе и вендинговых автоматах аэропорта. Путешественникам рекомендуется приносить с собой многоразовые алюминиевые или стеклянные бутылки, а пополнить запасы воды можно будет в специальных автоматах, находящихся на территории аэропорта, сообщает телеканал FoxNews.
В аэропорту Сан-Франциско уже действует ограничение на продажу еды в пластиковых контейнерах, а также пластиковых соломинок для напитков.-0-
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