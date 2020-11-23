В аэропорту Шанхая после массового тестирования выявили одного зараженного COVID-19

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Специалисты выявили один случай инфицирования коронавирусом в аэропорту Пудун, расположенном в Шанхае, после проверки 17 719 тестов, взятых у сотрудников грузового терминала воздушной гавани. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на городское управление здравоохранения.

Медики подтвердили заражение у 36-летнего сотрудника одной из логистических компаний на территории аэропорта. Когда установили, что он живет недалеко от воздушной гавани, то проулок на улице Ханчэнцилу в Новом районе Пудун сразу объявили территорией со средним уровнем эпидемиологической опасности. Жителям проулка запрещено покидать Шанхай без крайней необходимости. Также 17 человек из числа близких контактов отправили на изоляцию, у них взяты пробы на коронавирус.

Власти Шанхая 22 ноября распорядились провести массовое тестирование рабочих грузового терминала международного аэропорта Пудун после того, как 20 ноября у одного из сотрудников был подтвержден коронавирус. В выходные дни заболевание также было выявлено у его супруги и одного из коллег. Кроме того, на карантин помещены еще 52 человека, которые поддерживали тесные контакты с инфицированным.

Сегодня в китайских социальных сетях появились видеозаписи и сообщения о том, что в Пудуне скопилось большое количество людей, которых якобы не выпускали из аэропорта. В публикациях также утверждалось, что, помимо сотрудников грузового терминала, анализ на коронавирус должны сдать и пассажиры. Однако позднее на пресс-конференции официальный представитель воздушной гавани заявил, что подобные меры касаются лишь "соответствующих лиц грузовой зоны аэропорта и не относятся к пассажирской зоне".-0-