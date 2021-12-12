В аэропорту Сингапура два льва вырвались из клеток

12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В сингапурском аэропорту Чанги два льва вырвались из клеток. Хищники оказались на свободе во время транзитной остановки, один из них запрыгнул на клетку, сообщает "МИР24".

На место оперативно прибыли ветеринары. Они ввели животным снотворное. Затем питомцев доставили в отделение местной компании Mandai Wildlife Group, которая управляет всеми зоопарками Сингапура. Всего авиакомпания перевозила семь львов. Откуда и куда направлялся груз не сообщается.

За хищниками будут наблюдать специалисты, затем в компании решат вопрос о дальнейшей транспортировке животных.-0-