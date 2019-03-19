В аэропорту Тегерана загорелся самолет с пассажирами

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В международном аэропорту Мехрабад в иранском Тегеране загорелся самолет с пассажирами на борту, сообщает Reuters .

По информации агентства Fars News, спасателям уже удалось эвакуировать около 50 человек, еще 50 пассажиров находятся на борту самолета.

Подробности происшествия выясняются. Информации о пострадавших не поступало.-0-