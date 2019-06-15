В аэропорту в Нью-Джерси самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы

15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Самолет авиакомпании United Airlines во время приземления выехал за границы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Ньюарк (штат Нью-Джерси). Об этом сообщает Федеральное управление авиации США (
FAA Statement on United Airlines Flight 627: pic.twitter.com/ORl3Phss06— The FAA (@FAANews) 15 июня 2019 г.
В результате данного инцидента воздушная гавань на некоторое время была вынуждена остановить прием и отправку рейсов. Пострадал ли кто-нибудь в результате происшествия, пока не установлено.
"FAA направляется в аэропорт, чтобы начать расследование", - заявили в Федеральном управлении авиации США.-0-
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