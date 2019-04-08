В Афганистане 2 человека погибли и 5 пострадали при взрыве

8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Не менее двух человек погибли, еще пятеро пострадали при взрыве в городе Джелалабад в провинции Нангархар в Афганистане, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на представителя полиции Фарида Кхана.

Сообщается, что самодельная бомба была установлена внутри военного автомобиля. Раненых доставили в ближайшие больницы.

Пока ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за взрыв.-0-