В Афганистане боевики напали на дом и.о. министра обороны, погибли 8 человек

4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Кабуле боевики напали на дом исполняющего обязанности министра обороны Афганистана Бисмиллы Мохаммади. Как сообщает телеканал TOLOnews, в результате нападения погибли 8 человек, еще 7 получили ранения.

Возле дома чиновника был взорван автомобиль, после чего началась стрельба и взрывы ручных гранат. Прибывшие на место происшествия силы безопасности Афганистана ликвидировали нападавших.

По предварительным данным, Бисмилла Мохаммади и его семья не пострадали. Пока неизвестно, кто стоял за нападением.-0-