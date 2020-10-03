В Афганистане из-за взрыва погибли 15 человек

3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере 15 человек погибли, более 30 получили ранения в результате взрыва, прогремевшего в восточной афганской провинции Нангархар, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал TOLONews.

По информации пресс-секретаря губернатора этой провинции, среди погибших не менее восьми мирных жителей. Заминированный автомобиль взорвался поблизости от резиденции губернатора округа Ганихил.

Представитель губернатора Нангархара также отметил, что несколько вооруженных боевиков пытались проникнуть в резиденцию, но были ликвидированы силами безопасности.-0-