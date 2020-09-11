В Афганистане на свадьбе прогремел взрыв

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере четыре человека погибли и около восьми пострадали при взрыве бомбы на свадьбе в провинции Хост (юго-восток Афганистана). Об этом сообщает афганский телеканал TOLONews.

Пресс-секретарь губернатора провинции Талиб Мангал рассказал, что взрыв произошел вечером 10 сентября в центре города Хоста. По его словам, взрывчатка была заложена в мотоцикл.

Информация о состоянии пострадавших и другие подробности случившегося пока не приводятся. Ответственность за теракт пока не взяла на себя ни одна террористическая группировка.-0-