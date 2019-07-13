В Афганистане не менее четырех человек погибли при нападении на отель

13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере четыре человека погибли, еще девять, в том числе двое детей, пострадали в результате нападения боевиков на гостиницу в провинции Бадгиз на востоке Афганистана. Об этом сообщает телеканал
По информации канала, группа вооруженных людей вошла в гостиницу и открыла стрельбу. На отель напали три боевика, двое из них ликвидированы.
Ответственность за нападение взяло на себя радикальное движение "Талибан".-0-
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