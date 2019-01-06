В Афганистане обрушилась шахта: не менее 30 человек погибли

6 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Не менее 30 человек погибли при обрушении золотодобывающей шахты в провинции Бадахшан на северо-востоке Афганистана, сообщает телеканал Tolo News.
Инцидент произошел утром 6 января, когда работники находились в шахте.
Сообщается, что погибли не менее 30 человек, еще 15 получили травмы и находятся в тяжелом состоянии. По поступающей информации, под землей все еще могут оставаться люди.-0-
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