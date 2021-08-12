В Афганистане около 390 тыс. человек покинули свои дома с мая из-за войны

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!

12 августа, Минск / Корр. БЕЛТА/. Порядка 390 тыс. человек в Афганистане были вынуждены покинуть свои дома с мая в связи с боевыми действиями, сообщает ТАСС.По данным ООН, только за последние двое суток около 5,8 тыс. афганцев бежали из северных провинций страны в Кабул, где были размещены в парках. Всем им необходима помощь, в том числе продовольствие и медикаменты.Ранее в МИД Германии заявили, что наступление боевиков радикального движения "Талибан" и насилие в этом кризисном регионе не обойдутся без миграционных последствий. "Все больше людей вынуждены бежать из Афганистана. Влияние мы ощутим и в Германии, хотя это и вряд ли произойдет в ближайшие недели. Германия - привлекательная страна для афганцев", - сказал госминистр в МИД Германии Нильс Аннен.14 апреля президент США Джо Байден объявил о своем решении завершить операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. На этом фоне в исламской республике произошло резкое ухудшение ситуации в области безопасности, связанное с тем, что боевики движения "Талибан" нарастили темпы наступления на ряде направлений.Согласно данным из различных открытых источников, а также утверждениям самих талибов, радикалы контролируют от 60% до 85% территории страны, включая районы вдоль границы с пятью государствами - Ираном, Китаем, Пакистаном, Таджикистаном и Туркменистаном.-0-