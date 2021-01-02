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02 января 2021, 15:55

В Афганистане освободили пассажиров захваченного боевиками автобуса

Фото EPA
Фото EPA

2 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полиция освободила пассажиров и водителя захваченного сегодня боевиками автобуса в провинции Герат, расположенной на северо-западе Афганистана. Об этом сообщает агентство "Синьхуа" со ссылкой на официального представителя полиции Басира Расули, информирует ТАСС.

Освобождены 15 пассажиров, в том числе ребенок, а также водитель транспортного средства, угнанного экстремистами. Ранее некоторые источники сообщали, что в автобусе находилось 45 человек.

Пока ни одна группировка, включая радикальное движение "Талибан", не взяла на себя ответственность за произошедшее.-0-

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