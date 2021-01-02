В Афганистане освободили пассажиров захваченного боевиками автобуса

2 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полиция освободила пассажиров и водителя захваченного сегодня боевиками автобуса в провинции Герат, расположенной на северо-западе Афганистана. Об этом сообщает агентство "Синьхуа" со ссылкой на официального представителя полиции Басира Расули, информирует ТАСС.
Освобождены 15 пассажиров, в том числе ребенок, а также водитель транспортного средства, угнанного экстремистами. Ранее некоторые источники сообщали, что в автобусе находилось 45 человек.
Пока ни одна группировка, включая радикальное движение "Талибан", не взяла на себя ответственность за произошедшее.-0-