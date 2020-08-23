В Афганистане погибли четыре полицейских

Фото Анадолу
23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ночью четыре сотрудника Афганской национальной полиции (АНП) были убиты, еще двое получили ранения в результате столкновений в провинции Кандагар на юге Афганистана. Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на представителя местной полиции.
"Прошлой ночью боевики атаковали КПП АНП в населенном пункте Шадез в районе Спин-Болдак, после этого начались столкновения, которые продолжались несколько часов. В результате четверо полицейских были убиты, двое ранены", - сообщил Синьхуа пресс-секретарь Джамаль Баракзай.-0-