В Афганистане при нападении боевиков погибли 10 человек

13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Афганистане в результате двух нападений боевиков 12 января погибли 10 человек погибли, еще 6 получили ранения, сообщает информагентство Синьхуа со ссылкой на местные СМИ.

Пять полицейских погибли, еще двое были ранены при атаке талибами КПП в провинции Кандагар. В ходе перестрелки семь талибов были убиты, шесть получили ранения.

Кроме того, вечером 12 января группа боевиков напала на полицейский участок в Кандагаре. Погибли двое правоохранителей и трое мирных жителей, еще четверо были ранены. Один боевик был убит.-0-