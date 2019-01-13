В Афганистане при нападении боевиков погибли 10 человек

13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Афганистане в результате двух нападений боевиков 12 января погибли 10 человек погибли, еще 6 получили ранения, сообщает информагентство Синьхуа со ссылкой на местные СМИ.
Пять полицейских погибли, еще двое были ранены при атаке талибами КПП в провинции Кандагар. В ходе перестрелки семь талибов были убиты, шесть получили ранения.
Кроме того, вечером 12 января группа боевиков напала на полицейский участок в Кандагаре. Погибли двое правоохранителей и трое мирных жителей, еще четверо были ранены. Один боевик был убит.-0-
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