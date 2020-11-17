В Афганистане при нападении талибов погибли 12 полицейских

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Афганистане, в северо-восточной провинции Бадахшан, при нападении сторонников радикального движения "Талибан" на правоохранительный пост в районе Джурм погибли по меньшей мере 12 полицейских, 10 получили ранения, сообщает в Twitter телеканал Tolo News.

Нападение произошло вечером 16 ноября. По информации ТАСС, в ходе нападения талибам удалось поджечь два танка, изъять находящееся на полицейском посте оружие, взять в плен четырех силовиков.

О потерях со стороны радикалов не сообщается.-0-