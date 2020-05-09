В Афганистане при распределении гуманитарной продуктовой помощи погибли семь человек

9 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Четыре протестующих, два сотрудника полиции и журналист погибли во время акции протеста в афганской провинции Гор, сообщает 9 мая телеканал TOLOnews. Причиной столкновения стало недовольство людей несправедливым, на их взгляд, распределением продовольственной помощи.

По информации телеканала, пострадали 10 полицейских и не менее девяти гражданских лиц.

По информации агентства Reuters, около 300 человек устроили акцию протеста, некоторые попытались проникнуть в резиденцию губернатора. Участники акции открыли стрельбу, в ответ полиция также начала стрелять.

Из-за пандемии коронавируса в Афганистане стали раздавать нуждающимся продукты питания. Как заверил первый вице-президент Афганистана Амрулла Салех, никто не будет исключен из списка на раздачу продуктов питания, власти окажут поддержку каждому, кто терпит убытки из-за коронавируса.-0-