В Афганистане при взрыве автомобиля погибли четверо полицейских

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На севере Афганистана в результате взрыва заминированного автомобиля погибли по меньшей мере четверо полицейских, 15 человек, включая 10 мирных жителей, пострадали, сообщает Синьхуа.

По данным полиции, боевики взорвали начиненный взрывчаткой автомобиль утром 10 ноября рядом с полицейской базой в районе Альмар в провинции Фарьяб. За взрывом последовала продолжавшаяся некоторое время стрельба.

Предполагается, что взрыв был устроен сторонниками радикального движения "Талибан".-0-