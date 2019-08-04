В Афганистане произошло землетрясение

4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в регионе Гиндукуш на северо-востоке Афганистана. Об этом 4 августа сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
По его информации, очаг располагался в 84 км к юго-востоку от столицы афганской провинции Бадахшан, города Файзабад, где проживают 44 тыс. человек, и в 30 км западнее города Ишкашим (Таджикистан), население которого составляет около 26 тыс. человек. Эпицентр землетрясения находился на глубине 212 км.
Данных о пострадавших и разрушениях не поступало.-0-
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