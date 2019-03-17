В Афганистане разбился американский беспилотник

17 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американский беспилотный летательный аппарат разбился в воскресенье в нескольких километрах от авиабазы Баграм в афганской провинции Парван. Об этом сообщило агентство
Согласно его данным, инцидент произошел из-за проблем с двигателем.
"Сегодня в 14:50 по местному времени (13:20 по минскому времени) у беспилотного летательного аппарата произошел отказ двигателя. Он разбился в поле примерно в 5 км от аэродрома Баграм в провинции Парван", - говорится в заявлении.
Как указывает агентство, в результате случившегося никто не пострадал. Проводится расследование.
Как отмечает The Khaama Press, авиабаза Баграм - одна из крупнейших военных баз США в Афганистане.-0-
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