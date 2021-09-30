В Афганистане свыше 5 млн человек стали внутренними беженцами

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Свыше 5 млн человек стали внутренне перемещенными лицами в Афганистане из-за боевых действий в последнее время, сообщает ТАСС.

По сведениям международной правозащитной организации Amnesty International, более 5 млн внутренне перемещенных лиц остро нуждаются в помощи в условиях усиливающегося гуманитарного кризиса в Афганистане. "Мировое сообщество должно обеспечить бесперебойную доставку гуманитарной помощи в Афганистан", - говорится в заявлении организации.

Как сообщает афганский телеканал Ariana News, тысячи людей, бежавших от войны и разрушений, живут во временных лагерях в Кабуле, где им не предоставляется медицинская помощь, выдача продовольствия проводится нерегулярно. Ariana News приводит свидетельства самих беженцев, заявляющих о тяжелых условиях в лагерях. "Беженцы из разных провинций живут в тяжелых условиях в палатках, до сих пор о них не позаботились ни "Исламский эмират" (самоназвание движения "Талибан"), ни какая-либо иная организация", - сказал один из таких людей. Беженцы призывают благотворительные организации предоставить им убежище в Кабуле или помочь вернуться домой.

Министерство по делам беженцев в составе временного правительства, созданного пришедшим к власти в Афганистане движением "Талибан", считает, что на самом деле число беженцев - около миллиона человек. "Проведены консультации с 30 организациями, решены вопросы транспортировки внутренне перемещенных лиц в их родные края, а также вопросы обеспечения продовольствием и наличными деньгами, - цитирует телеканал замминистра Арсалу Кароти. - Мы также обсудили проблемы тех, у кого нет жилья, и тех, кто его лишился".-0-