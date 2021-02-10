В Афинах полиция применила слезоточивый газ против участников митинга

10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полиция Греции применила слезоточивый газ для разгона протестующих студентов и преподавателей около здания парламента, сообщает новостной портал Newsit.gr.

Столкновение между протестующими и полицией произошло во время митинга, проводящегося в связи с разработанным властями законом об образовании, который сегодня рассматривается на пленарном заседании парламента. Законопроект вносит изменения, касающиеся доступа к высшему образованию, такие как создание университетской полиции, ограничение количества студентов и изменения в порядке приема.

По данным портала Ta Nea, когда протестующие дошли до здания парламента на центральной площади Синтагма, полиция применила химические вещества и светошумовые гранаты. Также сообщается о задержаниях.

В связи с митингом было остановлено движение на центральных улицах Афин, а станция метро "Университет" была закрыта по приказу полиции.-0-