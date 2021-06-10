В Афинах проходит массовая забастовка против законопроекта о труде

10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Афинах проходит массовая 24-часовая забастовка против законопроекта о труде. В стране остановлен общественный и морской транспорт, сообщает газета Iefimerida.
В забастовке участвуют работники частного и государственного секторов, общественного транспорта и судов, а также Афинская ассоциация редакторов ежедневных газет. Главное требование забастовщиков - отозвать законопроект.
Новый законопроект, представленный правительством, позволяет отменять 8-часовой рабочей день и увеличивать его до 10 часов без доплаты за переработанные часы, пятидневку для многих категорий работников, а также вводит ограничения на проведение забастовок.
В массовом митинге принимают участие Всеобщая конфедерация труда Греции, Высший совет профсоюза госсектора, Трудовой центр Афин и Всегреческий боевой фронт (ПАМЕ).-0-