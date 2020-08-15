В Афинах загорелся завод

15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сильный пожар начался на заводе по переработке пластика в районе Метаморфоси в Афинах. Об этом 14 августа сообщает ТАСС, ссылаясь на Пожарную службу Греции.

Огонь возник около 07:00 по местному времени на территории завода в районе 13-го километра автомагистрали Афины - Ламия. Черные клубы дыма распространились на жилые кварталы, и Министерство по делам защиты граждан отправило на мобильные телефоны граждан специальное предупреждение "оставаться в домах из-за дыма, закрыть окна и форточки".

Пожар тушат 49 пожарных на 14 пожарных машинах, участвуют добровольцы. С воздуха воду на возгорание сбрасывают два вертолета. Пожарные стараются не дать огню переброситься на другие здания - фабрики и склады.

Причины возгорания выясняются. Данных о пострадавших не поступало.-0-