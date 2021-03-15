В Африке число инфицированных коронавирусом превысило 4 млн

15 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число заразившихся коронавирусом в странах Африки составило 4 030 794, увеличившись за последние четверо суток на 38 750, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное представительство Всемирной организации здравоохранения.

Число летальных исходов среди инфицированных коронавирусом в регионе за прошедший период выросло на 1010 до 107 625. Выздоровели с начала эпидемии более 3,6 млн человек.

Больше всего инфицированных и умерших отмечено в ЮАР (1 529 420 и 51 326 соответственно). В Египте зафиксировано 11 256 летальных исходов, отмечено 190 280 случаев заражения. В Марокко из-за коронавируса умерли 8718 человек.

В странах, расположенных южнее Сахары, по числу инфицированных и умерших за ЮАР следуют Эфиопия (175 467 и 2550 соответственно), Нигерия (160 567 и 2013) и Кения (113 236 и 1913).-0-