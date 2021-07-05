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05 июля 2021, 21:38

В Африке число умерших после коронавируса превысило 145 тыс.

Фото РИА Новости
Фото РИА Новости
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5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число заразившихся коронавирусом в странах Африки достигло 5 666 152, скончались 145 594 человека, выздоровели более 4,9 млн человек. Об этом проинформировало региональное представительство Всемирной организации здравоохранения, опубликовав обновленные данные с 25 июня, сообщает ТАСС.

Больше всего инфицированных и умерших выявлено в ЮАР - 2 062 896 и 61 840 соответственно. В Египте зафиксировано 16 264 летальных исхода, отмечено 282 082 случая заражения. В Марокко из-за коронавируса умерли 9319 человек.

В африканских странах, расположенных южнее Сахары, по числу инфицированных и умерших вслед за ЮАР следуют Эфиопия (276 435 и 4331 соответственно), Кения (185 868 и 3675) и Нигерия (167 859 и 2121).-0-

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