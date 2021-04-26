В Африке число заразившихся COVID-19 превысило 4,5 млн

26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число заразившихся коронавирусом в странах Африки составило 4 506 471, увеличившись за последние трое суток на 30 910. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное представительство Всемирной организации здравоохранения.

Число летальных исходов среди заразившихся коронавирусом в регионе за прошедшие 72 часа увеличилось на 854 до 120 122. Выздоровели свыше 4 млн человек.

Больше всего инфицированных и умерших зафиксировано в ЮАР - 1 575 471 и 54 148 соответственно. В Египте выявлено 13 049 летальных исходов, отмечено 222 523 случая заражения. В Марокко из-за COVID-19 умерли 8992 человека.

В расположенных южнее Сахары странах по числу заразившихся и умерших за ЮАР следуют Эфиопия (252 279 и 3551 соответственно), Нигерия (164 719 и 2062) и Кения (156 787 и 2622).-0-