В Африке из-за тропического шторма "Элоиза" погибли 12 человек

25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере 12 человек погибли на юго-востоке Африки из-за последствий тропического шторма "Элоиза". Об этом сообщил сегодня телеканал "И-эн-си-эй", сообщает ТАСС.

В Мозамбике, который первым на континенте испытал шторм, за последние трое суток погибли шесть человек, в Зимбабве - три, в Эсватини - двое, на Мадагаскаре - один.

Проливные дожди вызвали крупные наводнения в Мозамбике, Зимбабве, Эсватини и ЮАР. Перекрыты многие дороги, залиты поля с посевами. Резкие порывы ветра валят деревья и срывают крыши со зданий. На востоке ЮАР частично закрыт для посещения туристами Национальный парк Крюгера. Во многих местах прекращена подача электроэнергии.

Газета "Паиш" сообщает, что в Мозамбике из-за шторма оказались затронуты 163 тыс. человек. Полностью разрушено 1069 домов, частично - 3,3 тыс., затоплено - 1,5 тыс. зданий. Урожай пострадал на площади 136 тыс. га. По данным портала "Клаб оф Мозамбик", почти 7 тыс. жителей страны были вынуждены покинуть свои дома. На данный момент в эпицентре шторма находятся северные и восточные районы ЮАР и южная часть Зимбабве.

Тропический шторм "Элоиза" возник в Индийском океане 14 января. Через пять дней он ударил по северным районам Мадагаскара и принес проливные дожди. Сейчас стихия движется, теряя свою силу, во внутренние районы африканского континента по направлению к восточной границе Ботсваны.-0-