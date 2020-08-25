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25 августа 2020, 21:03

В Африке полностью искоренен полиомиелит - ВОЗ

Фото из архива
Фото из архива

25 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила Африку полностью свободной от опасной болезни - полиомиелита, сообщает ТАСС.

"Полиомиелит окончательно искоренен в Африке", - заявила министр здравоохранения и народонаселения Конго Жаклин-Лидия Миколо. Она председательствует на проходящей в столице страны Браззавиле 70-й сессии регионального комитета ВОЗ по Африке. В заседании, которое велось в формате видеоконференции и транслировалось в соцсетях, принимали участие министры здравоохранения 47 африканских государств.

Решение о том, что во всех странах Африки полностью искоренен последний из сохранившихся в мире естественный возбудитель полиомиелита - дикий полиовирус типа 1 - было принято независимой Африканской региональной комиссией по сертификации.

Члены комиссии завершили в начале этого лета соответствующую проверку последних четырех стран континента, где в предыдущие годы отмечались случаи заболевания полиомиелитом. Это Нигерия, Камерун, Центральноафриканская Республика (ЦАР) и Южный Судан. По результатам тщательных исследований установлено, что ни в одной из них нет дикого полиовируса, а системы здравоохранения этих государств выполняют все необходимые профилактические работы, включая поголовное вакцинирование детей.

Последний случай инфицирования диким полиовирусом был выявлен в Африке в 2016 году (в Нигерии). За десятилетие до этого (в 1996 году) в Африке насчитывалось 75 тыс. детей, парализованных возбудителями полиомиелита.

В мире только в двух странах - Пакистане и Афганистане - продолжают регистрировать новые случаи заболевания полиомиелитом.

Полиомиелит, или детский спинномозговой паралич, является вирусным инфекционным заболеванием. Обычно болезнь поражает детей в возрасте до пяти лет. Вакцины против полиомиелита были изобретены в середине прошлого века, что позволило к середине 1960-х годов практически повсеместно искоренить это заболевание, за исключением самых бедных стран мира.-0-

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