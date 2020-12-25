В Африке при опрокидывании лодки погибли 30 рыбаков

25 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. При опрокидывании лодки на озере Альберт в Уганде погибли 30 человек, 12 удалось спасти, сообщает радиостанция SABC.
"Инцидент произошел поздним вечером, когда рыбаки готовились выйти на берег с уловом. В лодке находились 47 человек, перевозилась рыба, предназначенная для продажи на рынке. При подходе к причалу лодка перевернулась", - сообщил сотрудник службы причала в поселке Рунга Ашраф Оромо.
По его словам, пять человек числятся пропавшими без вести. Озеро Альберт является седьмым по величине в Африке.-0-