В Африке выпустили первую партию вакцины от коронавируса

26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первая партия вакцины от коронавируса, произведенная в Африке, поступила сегодня в систему здравоохранения ЮАР. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на радиостанцию EWN.

"Наше предприятие в городе Гкеберха (бывший Порт-Элизабет) выпустило свою первую партию вакцины по технологии фармгруппы Johnson & Johnson, - заявил представитель южноафриканской фармацевтической компании Aspen Ставрос Николау. - Все произведенные 1,45 млн доз вакцины будут распределены на этой неделе между прививочными центрами в различных частях страны". Он отметил, что завод в Гкеберха в течение года планирует ежемесячно выпускать до 25 млн доз препарата.

Эта вакцина от коронавируса будет поставляться в другие страны Африки и за ее пределы.

На минувшей неделе правительство ЮАР объявило, что в Кейптауне в 2022 году начнется производство вакцины от коронавируса Pfizer - BioNTech для стран Африки. Соответствующее соглашение заключили германская компания BioNTech и южноафриканский Институт Биовак.

Президент ЮАР Сирил Рамапоса заявил 25 июля, что в стране вакцину от коронавируса уже получили 6,38 млн человек (11% населения). В сутки в стране делается до 240 тыс. прививок. Используются средства компаний Johnson & Johnson и Pfizer - BioNTech. В ближайшие недели начнется применение вакцины китайской компании Sinovac. В ЮАР выявлено 2 377 823 случая заражения коронавирусом, умерли 69 775 человек. По этим показателям страна занимает первую позицию в Африке.-0-